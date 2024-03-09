Diduga Korsleting Listrik, Rumah Gudang Busa Terbakar Hebat

CIREBON - Kebakaran hebat melanda sebuah rumah dua lantai yang sekaligus menjadi tempat penyimpanan busa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (9/3/2024) malam.

Api yang berasal dari gudang dengan cepat membesar merambat ke lantai dua hingga menimbulkan kobaran api yang membubung tinggi. Diduga, kebakaran ini terjadi akibat korlseting pendek arus listrik.

Kobaran api ini membubung tinggi dari rumah dua lantai di Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Sabtu malam. Rumah yang sekaligus menjadi gudang penyimpanan busa tersebut terbakar hebat di hampir seluruh bagian bangunan.

Bahkan, peristiwa yang terjadi selepas waktu isya tersebut menimbulkan kepanikan di lingkungan warga.

Petugas Damkar yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan amukan si jago merah yang kian menyala-nyala. Bersama warga, petugas menitikberatkan pemadaman awal di lantai satu yang menjadi tempat penyimpanan busa.

Kabid Penyelamatan Damkar Kabupaten Cirebon, Eno Sujana mengatakan, banyaknya material busa yang sangat mudah terbakar, membuat petugas harus bekerja ekstra memadamkan api yang berkobar di lantai satu dan dua.