HOME NEWS JATENG

Persis Store Kemalingan, Pelaku Gasak Satu Jersey Kolaborasi

Romensy August , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |23:05 WIB
Persis Store Kemalingan, Pelaku Gasak Satu Jersey Kolaborasi
Pencurian di Persis Store (Foto: Tangkapan layar media sosial)
A
A
A

SOLO - Lini usaha klub Persis Solo 'Persis Store' bersamaan kemalingan dengan jadwal pertandingan Persis Solo vs Barito Putra di Stadion Manahan Solo, Sabtu (9/3/2024).

Kejadian itu terekam CCTV lalu diunggah ke akun Instagram @persis.store sekitar pukul 21:00 WIB.

Dalam rekaman tersebut, si pencuri mengenakan hoodie hitam, celana pendek hitam, sepatu putih serta membawa tas.

Media officer Persis Solo, Bryan Barcelona mengonfirmasi kebenaran kejadian tersebut. "Detailnya akan pastikan ke store terlebih dahulu," ujarnya saat diwawancarai di Stadion Manahan Solo.

Berdasarkan video dan hasil update terbaru Bryan mengungkapkan, pelaku mengambil sebuah Jersey Persis Solo warna hitam hasil kolaborasi dengan Down For Life. Jika ditaksir harganya di kisaran Rp400 ribu-Rp600 ribu.

"Ada jersey yang kolaborasi dengan Down For Life yang diambil di store," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
