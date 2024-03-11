Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kekerasan Geng Kriminal Haiti Memanas, AS dan Jerman Evakuasi Staf Kedutaan

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |16:21 WIB
Kekerasan Geng Kriminal Haiti Memanas, AS dan Jerman Evakuasi Staf Kedutaan
AS evakuasi staf kedutaan akibat kekekerasan geng Haiti memanas (Foto: Reuters)
A
A
A

HAITI - Amerika Serikat (AS) mengatakan pihaknya telah menerbangkan staf kedutaan dari Haiti, ketika negara tersebut semakin terjerumus ke dalam kekerasan geng kriminal.

AS juga meningkatkan keamanan di misi mereka di ibu kota, Port-au-Prince.

“Meningkatnya kekerasan geng di lingkungan dekat kompleks kedutaan AS dan dekat bandara menyebabkan keputusan Departemen Luar Negeri untuk mengatur pemberangkatan personel tambahan kedutaan,” tulis kedutaan di media sosial.

Kedutaan menambahkan bahwa kedutaan akan tetap buka.

Ini menyusul serangan yang dilakukan geng-geng di bandara, kantor polisi, dan penjara pada minggu ini. Mereka mendorong pemecatan Perdana Menteri (PM) Haiti Ariel Henry.

Keadaan darurat selama tiga hari telah diperpanjang satu bulan.

Kantor berita AFP mengutip warga sekitar yang mengaku mendengar suara baling-baling pesawat di atas, melaporkan bahwa operasi menjelang fajar tampaknya dilakukan dengan helikopter.

Kementerian luar negeri Jerman mengatakan pada Minggu (10/3/2024), duta besar Jerman untuk Haiti juga berangkat ke Republik Dominika, bersama dengan perwakilan Uni Eropa lainnya.

Hal ini terjadi ketika situasi di Haiti memburuk. Pelabuhan utama negara itu mengatakan pihaknya menghentikan operasi pada Kamis (7/3/2024) karena sabotase dan vandalisme.

Geng-geng di kota yang dilanda kekerasan tersebut meningkatkan serangan mereka ketika Henry berangkat untuk menghadiri pertemuan puncak regional pekan lalu.

Halaman:
1 2
      
