Timor Tengah Selatan NTT Diguncang 5 Kali Gempa Bumi

NTT - Sebanyak 5 kali gempa bumi mengguncang Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (11/3/2024) dini hari.

Gempa bumi terkini berkekuatan Magnitudo (M) 3,5 menggoyang Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Senin (11/3/2024) dini hari, pukul 05:03:07 WIB (06:03:07 WITA).

Pusat gempa terpantau di 21 km Timur Laut TTS, pada kedalaman 10 km. Koordinat gempa berada pada 9,58 derajat Lintang Selatan (LS) dan 124,44 derajat Bujur Timur (BT).

Pihak BMKG sendiri belum menginformasikan secara detail penyebab dan dampak kerusakan ataupun kerugian yang timbul akibat guncangan gempa ini.

Setengah jam sebelumnya, pukul 04:24:40 WIB (05:24:40 WITA), gempa bumi mengguncang di wilayah itu dengan kekuatan Magnitudo 3,7. Pusat gempa di 15 km Timur Laut TTS, kedalaman 10 km.

Sedangkan 2 gempa bumi sebelumnya lagi berturut-turut-turut menggoyang wilayah TTS pada pukul 02:04:27 WIB (03:04:27 WITA) dan pukul 01:49:46 WIB (02:49:46 WITA).