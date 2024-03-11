Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Timor Tengah Selatan NTT Diguncang 5 Kali Gempa Bumi

Ponsius Econg , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |06:13 WIB
Timor Tengah Selatan NTT Diguncang 5 Kali Gempa Bumi
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

NTT - Sebanyak 5 kali gempa bumi mengguncang Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (11/3/2024) dini hari. 

Gempa bumi terkini berkekuatan Magnitudo (M) 3,5 menggoyang Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Senin (11/3/2024) dini hari, pukul 05:03:07 WIB (06:03:07 WITA).

 BACA JUGA:

Pusat gempa terpantau di 21 km Timur Laut TTS, pada kedalaman 10 km. Koordinat gempa berada pada 9,58 derajat Lintang Selatan (LS) dan 124,44 derajat Bujur Timur (BT). 

Pihak BMKG sendiri belum menginformasikan secara detail penyebab dan dampak kerusakan ataupun kerugian yang timbul akibat guncangan gempa ini. 

BACA JUGA:

Gempa Berkekuatan M3,1 Guncang Subang Jawa Barat 

Setengah jam sebelumnya, pukul 04:24:40 WIB (05:24:40 WITA), gempa bumi mengguncang di wilayah itu dengan kekuatan Magnitudo 3,7. Pusat gempa di 15 km Timur Laut TTS, kedalaman 10 km.

Sedangkan 2 gempa bumi sebelumnya lagi berturut-turut-turut menggoyang wilayah TTS pada pukul 02:04:27 WIB (03:04:27 WITA) dan pukul 01:49:46 WIB (02:49:46 WITA).

Halaman:
1 2
      
