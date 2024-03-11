Kronologi Ledakan Petasan di Pandak Bantul, Korban Ditemukan Bergeletakan

BANTUL - Ledakan diduga akibat bubuk mercon atau petasan di Dusun Gedongsari, Kalurahan Wijirejo, Pandak, Bantul, menyebabkan empat orang luka-luka. Saat ditemukan saksi mata, beberapa korban dalam keadaan tergeletak dengan sejumlah luka.

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, ledakan keras yang terjadi pada Minggu (10/03/2024) sekira pukul 17.40 WIB itu membuat geger warga.

"Untuk kronologi lengkapnya belum kami ketahui. Tapi, informasi awalnya saksi mendengar ledakan keras," ujarnya.

Kemudian, lanjut Jeffry, saksi yang juga warga setempat yakni Marwanto (42) mendatangi sumber suara. Sesampainya di lokasi, Marwanto mendapati salah satu rumah warga rusak pada bagian atap dan kaca jendela pecah.

Marwanto lantas memeriksa kondisi rumah tersebut. Ternyata beberapa orang sudah tergeletak di teras rumah dengan kondisi luka-luka.

"Saksi melihat sebagian korban tergeletak di lantai," sambungnya.

Adapun keempat korban yakni yakni Slm (35), Shr (36), Fra (15) dan Aw (12). Semua korban merupakan warga Gedongsari, Wijirejo, Pandak Bantul.