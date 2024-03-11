Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gegara Ditegur Parkir Sembarangan, Pengemudi Mobil Malah Aniaya Petugas Dishub

Agus Warsudi , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |13:09 WIB
Gegara Ditegur Parkir Sembarangan, Pengemudi Mobil Malah Aniaya Petugas Dishub
Petugas Dishub dianiaya (foto: dok ist)
BANDUNG - Seorang petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, dianiaya pengendara mobil di sekitar Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (11/3/2024) pagi. Penganiayaan terjadi diduga pelaku tidak terima saat ditegur petugas lantaran parkir sembarang.

Unggahan foto dan video kejadian itu pun viral di media sosial (medsos). Dalam unggahan foto terlihat seorang petugas Dishub Kota Bandung terbaring di atas tempat tidur perawatan karena mengalami luka di kepala bagian belakang. Tampak darah yang telah mengering di seragam dinas petugas itu.

Sedangkan di video tampak seorang pengendara mobil sedan warna abu-abu berpelat nomor B 2139 JU tengah diadang oleh petugas Dishub Kota Bandung.

"Pelaku pembacokan! Pelaku pembacokan!" kata perekam video sambil mengarahkan kamera ke arah wajah pelaku.

"Babaturan aing ka rumah sakit ayeuna, ku sia ditinggalken (teman saya ke rumah sakit sekarang, sama kamu ditinggalkan). Babaturan aing teh (teman saya itu) humanis dari awal," ujar petugas Dishub Kota Bandung lain dalam video itu.

