Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Nama Bupati Kendal Dico Ganinduto Menguat di Pilkada Jateng 2024

Nadiyah Aulia , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |22:28 WIB
Nama Bupati Kendal Dico Ganinduto Menguat di Pilkada Jateng 2024
Bupati Kendal Dico Ganindito/Pemkab Kendal
A
A
A

KENDAL- Sejumlah nama masuk dalam bursa calon gubernur Jawa Tengah (cagub Jateng) pada Pilkada serentak 2024. Salah satunya adalah Bupati Kendal Dico Ganinduto yang diperhitungkan untuk merebut kursi orang nomor satu di Jawa Tengah.

Diketahui, nama Dico kerap masuk 5 besar di sejumlah survei sebagai kandidat yang potensial untuk bertarung dalam kontestasi pilgub di Jawa Tengah.

Ketua Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia, (LPPMII) Kamilov Sagala mengatakan, Dico Ganinduto, anak muda yang memiliki kapasitas bahkan bisa mengikuti jejak Emil Dardak sebagai benchmark jika anak muda bisa memimpin suatu daerah dengan aksi dan kerja yang nyata.

“Kalau melihat komposisi geografi dan sosial budaya politik, posisi Dico diprediksi akan menguasai suara di Utara dan Selatan Jawa Tengah,” ujarnya, Selasa (12/3/2024).

“Posisi suara anak muda seperti Dico akan sangat besar menguasai wilayah Utara dan Selatan Jawa Tengah, khususnya suara para nelayan,” sambungnya.

Sementara untuk wilayah tengah, lanjut Kamilov, maka Dico perlu kerja ekstra mendapatkan suara dari para sesepuh maupun kiai.

Hal ini dikarenakan para pemilih di wilayah tersebut cenderung lebih mendengarkan apa kata para sesepuh maupun tokoh yang dituakan khususnya dari kalangan NU dan Muhammadiyah.

“Kehadiran anak muda seperti Dico untuk berkompetisi di Pilgub Jateng bisa jadi hal yang harus diperhitungkan para kandidat lainnya. Karena Dico sudah unjuk gigi dengan bukti kerja nyata selama menjabat Bupati Kendal,” pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/512/3057864/pilgub_jateng-P2F9_large.jpg
Profil Letjen (Purn) AM Putranto, Teman Satu Letting Andika Perkasa Jadi Ketua Timses Ahmad Luthfi-Taj Yasin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/512/3055362/pilkada_jawa_tengah-dIzB_large.jpg
Didampingi Gibran, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Resmi Daftar Pilgub Jateng 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/337/3054804/pilkada_jawa_tengah-4wjW_large.jpg
Ahmad Luthfi-Taj Yasin Sambangi Markas Demokrat Diduga Terkait Pilgub Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/337/3041223/polri-CuhY_large.jpg
Maju Pilgub Jateng, Polri: Komjen Ahmad Luthfi Harus Mundur dari Kesatuan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/337/3036193/jadi-wamentan-sudaryono-pastikan-tak-maju-pilgub-jateng-2024-FKahHo2AxO.jpg
Jadi Wamentan, Sudaryono Pastikan Tak Maju Pilgub Jateng 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/512/3010292/buka-pintu-koalisi-pdip-segera-jaring-cagub-jawa-tengah-2024-2029-29uylnt4Oa.jpg
Buka Pintu Koalisi, PDIP Segera Jaring Cagub Jawa Tengah 2024-2029
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement