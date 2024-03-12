Nama Bupati Kendal Dico Ganinduto Menguat di Pilkada Jateng 2024

KENDAL- Sejumlah nama masuk dalam bursa calon gubernur Jawa Tengah (cagub Jateng) pada Pilkada serentak 2024. Salah satunya adalah Bupati Kendal Dico Ganinduto yang diperhitungkan untuk merebut kursi orang nomor satu di Jawa Tengah.

Diketahui, nama Dico kerap masuk 5 besar di sejumlah survei sebagai kandidat yang potensial untuk bertarung dalam kontestasi pilgub di Jawa Tengah.

Ketua Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia, (LPPMII) Kamilov Sagala mengatakan, Dico Ganinduto, anak muda yang memiliki kapasitas bahkan bisa mengikuti jejak Emil Dardak sebagai benchmark jika anak muda bisa memimpin suatu daerah dengan aksi dan kerja yang nyata.

“Kalau melihat komposisi geografi dan sosial budaya politik, posisi Dico diprediksi akan menguasai suara di Utara dan Selatan Jawa Tengah,” ujarnya, Selasa (12/3/2024).

“Posisi suara anak muda seperti Dico akan sangat besar menguasai wilayah Utara dan Selatan Jawa Tengah, khususnya suara para nelayan,” sambungnya.

Sementara untuk wilayah tengah, lanjut Kamilov, maka Dico perlu kerja ekstra mendapatkan suara dari para sesepuh maupun kiai.

Hal ini dikarenakan para pemilih di wilayah tersebut cenderung lebih mendengarkan apa kata para sesepuh maupun tokoh yang dituakan khususnya dari kalangan NU dan Muhammadiyah.

“Kehadiran anak muda seperti Dico untuk berkompetisi di Pilgub Jateng bisa jadi hal yang harus diperhitungkan para kandidat lainnya. Karena Dico sudah unjuk gigi dengan bukti kerja nyata selama menjabat Bupati Kendal,” pungkasnya.