Dituding Lakukan Penggelembungan Suara di Pileg, Politisi PDIP Dapil Jateng Angkat Bicara

JAKARTA - Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah IX, Shintya Sandra Kusuma menyayangkan adanya sejumlah pihak yang melakukan penggiringan opini, yakni dirinya dituding melakukan penggelembungan suara pada Pemilu Legislatif 2024.

Atas dasar itu, Kuasa Hukum Shintya, R Surya Nuswontoro selaku lawyer dari One Law Firm, meminta para pihak yang mempersoalkan penghitungan suara harus disampaikan melalui koridor hukum yang berlaku, sesuai Undang-Undang Pemilu. Ia pun membantah adanya informasi mengenai kliennya yang mencoba untuk melakukan penggelembungan suara.

"Kami menyesalkan dan menyayangkan adanya pihak-pihak yang mencoba menggiring opini terhadap klien kami, karena jelas itu tidak benar," tegas Surya melalui keterangannya, Kamis (7/3/2024).

Menurutnya, rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Daerah Brebes telah selesai dilakukan pada Selasa, 5 Maret 2024 lalu. Sehingga, kata dia, proses itu yang dijadikan patokan bahwa Pemilu 2024 di Kabupaten Brebes berjalan dengan baik, sesuai peraturan perundang-undangan.

"Mestinya, hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPUD Brebes menjadi dasar bahwa Pemilu 2024 berjalan dengan baik. Maka, tuduhan yang dilakukan oleh beberapa pihak terhadap klien kami itu dengan sendirinya tidak relevan," ujarnya.

Kata dia, apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Daerah Brebes, sebaiknya mengambil jalur hukum atau mekanisme yang sudah ditentukan peraturan perundang-undangan.