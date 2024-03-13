Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

PM Haiti Akhirnya Mundur Usai Tekanan Geng Kriminal Selama Berminggu-minggu

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |04:51 WIB
PM Haiti Akhirnya Mundur Usai Tekanan Geng Kriminal Selama Berminggu-minggu
PM Haiti mengundurkan diri usai tekanan geng kriminal selama berminggu-minggu (Foto: CNN)
A
A
A

HAITI - Perdana Menteri (PM) Haiti Ariel Henry telah setuju untuk mengundurkan diri setelah berminggu-minggu tekanan dan kekerasan geng kriminal meningkat di negara miskin tersebut.

Hal ini terjadi setelah para pemimpin regional bertemu di Jamaika pada Senin (12/3/2024) untuk membahas transisi politik di negara tersebut.

Henry saat ini terdampar di Puerto Rico setelah dicegah oleh geng bersenjata untuk kembali ke rumah.

Dia mengatakan pemerintahannya akan mengundurkan diri setelah pengangkatan dewan transisi.

“Saya meminta seluruh warga Haiti untuk tetap tenang dan melakukan apa pun yang mereka bisa agar perdamaian dan stabilitas kembali secepat mungkin,” kata Henry dalam pidato video yang mengumumkan pengunduran dirinya, dikutip BBC.

Dia belum diizinkan kembali ke Haiti setelah berangkat pada akhir Januari untuk berkunjung ke Guyana dan Kenya, di mana dia menandatangani kesepakatan mengenai pengerahan pasukan keamanan internasional untuk membantu mengatasi kekerasan.

Henry telah memimpin negara tersebut untuk sementara sejak Juli 2021, setelah pembunuhan mantan Presiden Jovenel Moïse, namun telah berulang kali menunda pemilu, dengan mengatakan bahwa keamanan harus dipulihkan terlebih dahulu.

Banyak warga Haiti yang mempertanyakan jangka waktu pemerintahannya yang tidak melalui pemilihan umum dan pengunduran diri Henry merupakan salah satu tuntutan utama kelompok bersenjata yang baru-baru ini memperketat cengkeraman mereka di ibu kota, Port-au-Prince.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/18/3025864/terlibat-pencucian-uang-pengadilan-as-jatuhkan-hukuman-penjara-35-tahun-ke-mantan-pemimpin-geng-haiti-AiubcCgK6j.jpg
Terlibat Pencucian Uang, Pengadilan AS Jatuhkan Hukuman Penjara 35 Tahun ke Mantan Pemimpin Geng Haiti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/18/2989885/nasib-anak-anak-haiti-terjebak-dalam-kekerasan-geng-kriminal-yang-brutal-direkrut-hingga-dibunuh-jika-kabur-X7AZyprjs9.jpg
Nasib Anak-Anak Haiti Terjebak dalam Kekerasan Geng Kriminal yang Brutal, Direkrut hingga Dibunuh jika Kabur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/18/2989602/500-kelompok-ham-desak-as-stop-deportasi-warga-haiti-yang-kabur-dari-perang-geng-kriminal-R7va4jqc5X.jpg
500 Kelompok HAM Desak AS Stop Deportasi Warga Haiti yang Kabur dari Perang Geng Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/18/2989326/senjata-dari-as-mengalir-deras-ke-ibu-kota-haiti-picu-peningkatan-kekerasan-KBdhE0TpQr.jpg
Senjata dari AS Mengalir Deras ke Ibu Kota Haiti, Picu Peningkatan Kekerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/18/2984810/kekerasan-di-haiti-kian-memanas-as-umumkan-penerbangan-lewat-pesawat-charter-untuk-warganya-yang-terdampar-wYoQquoFzg.jpg
Kekerasan di Haiti Kian Memanas, AS Umumkan Penerbangan Lewat Pesawat Charter untuk Warganya yang Terdampar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/18/2983062/ibu-kota-haiti-tetap-tenang-hingga-hari-ke-2-usai-pm-henry-mundur-akibat-kekerasan-geng-kriminal-as-awasi-transisi-pemerintahan-Db2fL723De.jpg
Ibu Kota Haiti Tetap Tenang hingga Hari ke-2 Usai PM Henry Mundur Akibat Kekerasan Geng, AS Awasi Transisi Pemerintahan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement