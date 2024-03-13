PM Haiti Akhirnya Mundur Usai Tekanan Geng Kriminal Selama Berminggu-minggu

HAITI - Perdana Menteri (PM) Haiti Ariel Henry telah setuju untuk mengundurkan diri setelah berminggu-minggu tekanan dan kekerasan geng kriminal meningkat di negara miskin tersebut.

Hal ini terjadi setelah para pemimpin regional bertemu di Jamaika pada Senin (12/3/2024) untuk membahas transisi politik di negara tersebut.

Henry saat ini terdampar di Puerto Rico setelah dicegah oleh geng bersenjata untuk kembali ke rumah.

Dia mengatakan pemerintahannya akan mengundurkan diri setelah pengangkatan dewan transisi.

“Saya meminta seluruh warga Haiti untuk tetap tenang dan melakukan apa pun yang mereka bisa agar perdamaian dan stabilitas kembali secepat mungkin,” kata Henry dalam pidato video yang mengumumkan pengunduran dirinya, dikutip BBC.

Dia belum diizinkan kembali ke Haiti setelah berangkat pada akhir Januari untuk berkunjung ke Guyana dan Kenya, di mana dia menandatangani kesepakatan mengenai pengerahan pasukan keamanan internasional untuk membantu mengatasi kekerasan.

Henry telah memimpin negara tersebut untuk sementara sejak Juli 2021, setelah pembunuhan mantan Presiden Jovenel Moïse, namun telah berulang kali menunda pemilu, dengan mengatakan bahwa keamanan harus dipulihkan terlebih dahulu.

Banyak warga Haiti yang mempertanyakan jangka waktu pemerintahannya yang tidak melalui pemilihan umum dan pengunduran diri Henry merupakan salah satu tuntutan utama kelompok bersenjata yang baru-baru ini memperketat cengkeraman mereka di ibu kota, Port-au-Prince.