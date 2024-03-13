Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Waspada! Angin Kencang Masih Intai Warga Bandung Raya hingga Akhir Maret 2024

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |20:06 WIB
Waspada! Angin Kencang Masih Intai Warga Bandung Raya hingga Akhir Maret 2024
A
A
A

BANDUNG - Warga di kawasan Bandung Raya diminta tetap mewaspadai potensi terjadinya angin kencang. Angin kencang diprediksi masih mengintai Bandung Raya hingga akhir Maret 2024 mendatang.

Prakirawan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandung, Darmawan menjelaskan, angin kencang ini masih berpotensi terjadi karena saat ini masuk pada masa peralihan musim hujan ke kemarau atau pancaroba.

"Karena masa pancaroba, awal musim kemarau itu diperkirakan di bulan April, sehingga (angin kencang) bisa terjadi 2 hingga 3 minggu ke depan, tergantung kekuatan angin muson timur dari Australia yang masuk Indonesia," jelas Darmawan, Rabu (14/3/2024).

Menurut Darmawan, angin kencang tersebut lebih berpotensi terjadi pada siang hari.

"Kejadian di siang hari lebih banyak dibanding kejadian di malam hari karena pada siang hari itu permukaan laut semakin masif dipanaskan matahari sedangkan malam hari tidak," terangnya.

Oleh karenanya, Darmawan kembali mengingatkan warga Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang untuk selalu waspada dengan potensi angin kencang yang bisa terjadi kapan saja.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bandung cuaca cuaca buruk
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191238//nataru-JLgV_large.jpg
Potensi Wilayah Hadapi Cuaca Buruk, Menhub Minta Operator Transportasi Utamakan Keselamatan Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191223//cuaca_ekstream-BaV5_large.jpg
BMKG Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem pada 22–23 Desember, Hampir Seluruh Indonesia Berisiko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/338/3191206//hujan-VFTc_large.jpg
Awal Pekan, BMKG Prediksi Hujan Ringan Guyur Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/482/3191143//liburan_sehat-FWnC_large.jpg
4 Tips Tetap Sehat saat Liburan di Luar Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191107//operasi_modifikasi_cuaca-trOQ_large.jpg
BMKG: Cuaca Ekstrem Masih Hantui Sumatra, Masyarakat Terdampak Bencana Diminta Waspada Risiko Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191092//gelombang_tinggi-JFiD_large.jpg
BMKG Ingatkan Waspada Cuaca Ekstrem saat Libur Natal dan Tahun Baru 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement