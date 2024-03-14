Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Viral! Perampok Bersenjata Gasak Minimarket di Bandung Barat

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |14:43 WIB
Viral! Perampok Bersenjata Gasak Minimarket di Bandung Barat
Perampokan minimarket terekam CCTV (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Sebuah minimarket di Kampung Manapa, RT 03/03, Desa Karangtanjung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat. menjadi sasaran perampokan pada Rabu (13/3/2024) malam.

Aksi perampokan itu viral di media sosial seperti yang terlihat pada Kamis (14/3/2024). Dari rekaman kamera CCTV, terlihat dua terduga pelaku yang menggunakan helm masuk ke dalam minimarket tersebut.

Dua karyawan perempuan yang sedang bertugas nampak ketakutan, apalagi terduga pelaku menodongkan benda yang diduga senjata tajam mirip golok.

Satu orang terduga pelaku bersama karyawan kemudian mengarah ke ruang belakang. Sedangkan satu terduga pelaku lainnya berada di bagian kasir.

Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Humas Polres Cimahi Iptu Gofur Supangkat membenarkan adanya peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Cimahi itu.

"Betul, kejadiannya sekitar jam 22.00 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan," ungkap Gofur saat dihubungi, Kamis (14/3/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191350/viral-v5xK_large.jpg
Viral Penumpang Dimaki Emak-Emak karena Rebutan Kursi, Begini Reaksi TransJakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191335/viral-fICN_large.jpg
Ini Ramalan Baba Vanga untuk Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190057/viral-cU73_large.jpg
Resbob di-DO dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Buntut Hina Persib dan Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190039/resbob-NvW0_large.jpg
Youtuber Resbob Ditangkap Terkait Dugaan Hina Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189318/viral-ZcxN_large.jpg
Viral Pejabat Pemkot Tangsel Bikin Acara di Bandung, Sekda: Kegiatan Leadership!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188694/viral-SrH4_large.jpg
Pergi Umrah saat Bencana, Bupati Aceh Selatan: Saya Minta Maaf kepada Rakyat Indonesia!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement