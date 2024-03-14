Viral! Perampok Bersenjata Gasak Minimarket di Bandung Barat

BANDUNG BARAT - Sebuah minimarket di Kampung Manapa, RT 03/03, Desa Karangtanjung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat. menjadi sasaran perampokan pada Rabu (13/3/2024) malam.

Aksi perampokan itu viral di media sosial seperti yang terlihat pada Kamis (14/3/2024). Dari rekaman kamera CCTV, terlihat dua terduga pelaku yang menggunakan helm masuk ke dalam minimarket tersebut.

Dua karyawan perempuan yang sedang bertugas nampak ketakutan, apalagi terduga pelaku menodongkan benda yang diduga senjata tajam mirip golok.

Satu orang terduga pelaku bersama karyawan kemudian mengarah ke ruang belakang. Sedangkan satu terduga pelaku lainnya berada di bagian kasir.

Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Humas Polres Cimahi Iptu Gofur Supangkat membenarkan adanya peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Cimahi itu.

"Betul, kejadiannya sekitar jam 22.00 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan," ungkap Gofur saat dihubungi, Kamis (14/3/2024).