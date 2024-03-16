Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral Disebut Telantarkan Jenazah Pasien, Begini Kata Pihak Rumah Sakit

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |21:00 WIB
Viral Disebut Telantarkan Jenazah Pasien, Begini Kata Pihak Rumah Sakit
RS Urip Sumoharjo klarifikasi telantarkan jenazah (Foto: MPI)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Rumah Sakit Urip Sumoharjo membantah telah melakukan penelantaran terhadap jenazah seperti yang terlihat dalam video yang beredar viral di media sosial.

Wadir Pelayanan RS Urip Sumoharjo dr. Nancy menyampaikan turut berdukacita atas berpulangnya pasien berinisial SP yang dirawat di RS Urip Sumoharjo.

"Dengan ini kami menyampaikan klarifikasi atas video dan status Instagram yang beredar menyangkut pelayanan pengurusan jenazah," ujar Nancy, Sabtu (16/3/2024).

Dia menegaskan, RS Urip Sumoharjo tidak membeda-bedakan agama, suku dan golongan dalam memberikan pelayanan di rumah sakit.

"Selama ini kami juga sudah biasa melakukan pengurusan jenazah saudara-saudara kita yang berbeda agama," ucapnya.

Terkait video viral tersebut, Nancy mengungkapkan telah terjadi miskomunikasi dengan keluarga pasien yang meminta jenazah untuk dilakukan penyuntikan formalin.

Sementara, kata dia, Rumah Sakit Urip Sumoharjo mengambil kebijakan tidak menyediakan pelayanan formalin.

Halaman:
1 2
      
