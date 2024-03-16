Advertisement
HOME NEWS JABAR

Viral, Oknum Kades di Cianjur Coblos Puluhan Surat Suara di Pemilu 2024

Ricky Susan , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |19:43 WIB
Viral, Oknum Kades di Cianjur Coblos Puluhan Surat Suara di Pemilu 2024
Oknum kades viral coblos puluhan suara (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

CIANJUR - Beredar sebuah video oknum kepala desa di Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mencoblos sendiri puluhan lembar surat suara DPRD Kabupaten yang berwarna hijau pada Pemilu 2024.

Dalam video beredar berdurasi 6 menit 50 detik tersebut, memperlihatkan oknum kades Mentengsari, berinisial S dan beberapa orang lainnya sibuk membuka lipatan dan mencoblos sendiri setiap lembar surat suara DPRD Kabupaten.

Diduga suarat suara yang dicoblos secara berjamaah oleh oknum kades dan jajaran perangkat serta penyelenggara pemilu tingkat desa itu merupakan calon legislatif DPRD Kabupaten berinsial HG dari Partai Gerindra.

Dalam percakapannya, oknum kades itu menyebut jika dirinya dijanjikan akan diberi Iphone 15 Pro Max apabila caleg berinisial HG itu menang dalam perolehan suara di desanya.

"Pak Enang, jadi saksi. Mun dibere Iphone 15 Pro Max teh, Pak Enang kebagian lima juta (Pak Enang, jadi saksi. Kalau diberi Iphone 15 Pro Max, nanti Pak Enang kebagian Rp5 juta)," tutur Somantri, dalam percakapannya dalam video yang beredar.

Selain mencoblos sendiri surat suara caleg berinisial HG nomor urut 4 dari Gerindra, tampak kades yang sempat terjerat kasus narkoba jenis sabu itu juga mencoblos surat suara untuk caleg berinisial AM dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nomor urut 1.

Halaman:
1 2
      
