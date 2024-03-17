Banjir di Grobogan, Dua Gadis Hilang Terseret Arus saat Ingin Pulang ke Rumah

GROBOGAN - Banjir di Kabupaten Grobogan menelan dua korban jiwa. Dua orang korban tersebut merupakan gadis 17 tahun yang terseret arus saat hendak pulang, pada Jumat 15 Maret 2024 awal banjir mulai tiba.

Beken (25) warga Karanganyar, Kecamatan Purwodadi menjelaskan, korban saat itu berjalan berdua hendak pulang ke rumahnya.

"Tapi saat jalan banjir dengan arus deras menyeret dua gadis pondokan. Dari Jumat (15/3/2024) sampai sekarang Minggu (17/3/2024) belum ditemukan," jelas Beken kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (17/3/2024).

Lebih lanjut, lelaki yang akrab dipanggil Mat Beken ini menjelaskan, korban saat itu dikabarkan usai memasak untuk pondokan. Usai menyelesaikan tugas, mereka pun bersama-sama hendak pulang dengan jalan kaki.

Tapi naas, korban yang hendak pulang tersebut dikabarkan terseret arus air banjir yang saat itu sangat deras.

Korban pun diperkirakan terseret arus hingga terbawa ke area perkebunan yang tergenang air paling dalam hingga lebih dari satu meter.

"Katanya Kamis mau pulang, tapi karena harus membantu memasak di pondok mereka pun pulang Jumat (15/3/2024). Tapi saat pulang kondisi banjir mulai naik dan dua korban terseret banjir. Sampai saat ini masih dalam proses pencarian bersama tim SAR gabungan," lanjutnya.