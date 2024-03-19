SDN 011 Rohul Riau Terbakar, Ruang Guru dan 7 Ruangan Kelas Ludes

ROKAN HULU - Kebakaran terjadi di SDN 011 yang berada di RT 017 RW 005 Dusun Karya Mukti, Desa Karya Mulya, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau, pada Selasa (19/3/2024).

Dari pendataan, sejumlah bangunan yang terbakar adalah ruang kantor guru dan tujuh ruang kelas SDN 011. Selain itu bangku dan meja belajar juga terbakar. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 06.00 WIB itu diduga lantaran korsleting listrik.

Babinsa Koramil 02 Rambah Kodim 0313/KPR, Kopda Dariono mengatakan, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Di mana saat kebakaran kondisi kosong tidak ada aktifitas belajar mengajar.

"Yang terbakar ada sebanyak delapan ruangan. Pada saat kebakaran kondisi kosong dan tidak ada aktifitas belajar mengajar," kata Kopda Dariono yang di lokasi saat kejadian.