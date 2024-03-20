5 Fakta Maling Bobol Toko Gasak Puluhan Handphone Senilai Rp500 Juta, Beraksi saat Sahur

JAKARTA - Pelaku pencurian membobol toko ponsel Fajar Store di Jalan Delima, Pekanbaru, Riau, pada Minggu 17 Maret 2024. Aksinya pun terekam kamera CCTV dan viral di media sosial.

Berikut fakta-faktanya:

1. Gasak Puluhan Handphone Senilai Rp500 Juta

Maling yang membobol toko ponsel di Pekanbaru, Riau itu berhasil menggasak sebanyak 58 unit handphone berbagai merek senilai Rp500 juta.

2. Beraksi Seorang Diri saat Waktu Sahur

Dari rekaman CCTV terlihat pelaku beraksi seorang diri. Perisitiwa pencurian itu terjadi di waktu subuh di saat orang sedang melaksanakan sahur untuk berpuasa.

Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku mendatangi toko menggunakan sebuah mobil minibus.

3. Bawa Alat Las

Pelaku beraksi seorang diri itu menggunakan alat las untuk memotong gembok rolling door atau pintu teralis toko. Setelah berhasil membobol pintu teralis, pelaku kemudian masuk ke dalam toko membawa kantong plastik dan kemudian menjarah puluhan ponsel yang terpajang di dalam kaca estalase.