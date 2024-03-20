Rumahnya Kebakaran, Seorang Nenek Tewas Terpanggang di Lampung Utara

LAMPUNG UTARA - Acoh, seorang nenek berusia 60 tahun ditemukan tewas terbakar di dalam rumah yang berada di Desa Sindang Agung Kecamatan Tanjung Raja, Lampung Utara, pada Rabu (20/3/2024) dini hari tadi.

Korban ditemukan pertama kali oleh anak korban yang baru bangun ingin melakukan makan sahur sekira pukul 03.00 WIB dini hari.

"Saya bangun pas mau sahur, melihat api dari belakang rumah tempat ibunya tinggal api sudah mulai membesar, dan saya langsung minta pertolongan warga," ujar anak korban, Marman.

Beruntung dibantu warga, api dapat dipadamkan bebeberapa saat setelah petugas pemadam api tiba ke lokasi kejadian.

Marman lanjut menceritakan, ketika api padam ditemukan ibunya sudah tewas dengan luka bakar di sekujur tubuh.

"Sepertinya api dipicu gegara puntung rokok yang menyambar kasur. Ibu saya ini juga setiap harinya merokok, " imbuhnya.

Selain itu, masih kata Marman, ibunya juga mengidap penyakit Epilepsi yang sering kambuh. Ibunya tinggal seorang diri menghuni rumah di belakang rumah Marman.