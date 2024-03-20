Polda Jateng Musnahkan 48,9 Kg Sabu dan 34.743 Butir Ekstasi

SEMARANG – Kepolisian Daerah (Polda) Jateng memusnahkan 48,9kg sabu dan 34.743 butir ekstasi, Rabu (20/3/2024). Puluhan kilogram sabu dan puluhan ribu pil ekstasi itu merupakan barang bukti dari 5 perkara yang terjadi di bulan Januari dan Februari 2024.

Pemusnahan dilakukan di halaman Markas Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng, kawasan Tanah Putih, Kota Semarang. Pemusnahan dipimpin Direktur Resnarkoba Polda Jateng Kombes Pol M. Anwar Nasir dan dihadiri Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto, Bid Labfor Polda Jateng, unsur kejaksaan, BNN Provinsi Jateng dan LSM.

“Ini barang bukti dari 3 perkara yang terjadi di bulan Januari dan 2 perkara di bulan Februari. Sebenarnya sudah pernah dirilis Ditresnarkoba Polda Jateng (kasusnya), hari ini dimusnahkan (barang buktinya),” kata Kombes Satake saat kegiatan.

Dirresnarkoba Polda Jateng Kombes Pol M. Anwar Nasir merinci kasus-kasus dari barang bukti itu. Pertama TKP Pintu Gerbang Tol Cikande, Banten pada 21 Februari, tersangka GDA dan P, berat kotor barang bukti 51.070,4 gram atau 51,07kg dan 15.034,0gram ekstasi (34.800 butir).

Kedua TKP tanggal 1 Februari 2024 di Terminal Tirtonadi, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Solo, tersangka MA. Barang bukti sabu 57,72 gram berat kotor. Ketiga TKP tanggal 23 Januari 2024 di Sanggrahan, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang tersangka EYE barang bukti sabu berat kotor 49,4gram.

Keempat TKP tanggal 11 Januari 2024 di Sendang Indah Timur, Muktiharjo Lor, Kota Semarang tersangka JI. Barang bukti sabu bruto atau berat kotornya 25,0gram.

Kelima adalah TKP pada 12 Januari 2024 di Pintu Exit Tol Sragen Timur dan rumah di Kelurahan Bandung Rejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jatim. Tersangka TH dan EB, barang bukti sabu bruto 1.010,0 gram dan 97,5 gram ekstasi atau 250 butir.

“Ada yang disisihkan (untuk barang bukti di persidangan),” kata Kombes Pol M. Anwar Nasir.