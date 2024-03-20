Terobos Pintu Perlintasan, Truk Bermuatan Pelet Tertabrak KA Putri Deli di Perbaungan

SERGAI - Satu unit truk bermuatan makanan ternak (pelet) tertabrak Kereta Api (KA) Putri Deli (U76A) relasi Medan-Tanjung Balai di perlintasan terjaga (JPL Nomor 31) KM 44+300 petak jalan antara Stasiun Perbaungan-Stasiun Lidah Tanah, Selasa 19 Maret 2024 malam.

Akibat kecelakaan itu, truk terbalik dan mengalami kerusakan. Beruntung sopir dan kernetnya berhasil selamat. Sementara KA Putri Deli mengalami kerusakan di bagian lokomotif dan masinis serta asisten masinisnya mengalami luka-luka karena terjepit dan telah dibawa ke rumah sakit Sultan Sulaiman Rampah untuk pengobatan.

"Sementara itu seluruh penumpang KA Putri Deli yang berjumlah 317 orang dalam kondisi selamat," kata Manager Humas PT KAI Divre I-SU, Anwar Solikhin dalam keterangannya, Rabu (20/3/2024) dini hari.

Anwar menyebut insiden kecelakaan ini menyebabkan KA Putri Deli tidak dapat melanjutkan perjalanan karena kerusakan lokomotif dan kondisi truk masih berada di jalur KA. Akibatnya terdapat beberapa KA yang mengalami keterlambatan akibat jalur belum dapat dilalui.

Saat ini tim KAI bersama kewilayahan melakukan evakuasi badan truk yang berada di rel agar jalur segera dapat dilalui. Tim KAI juga telah mengirimkan lokomotif penolong menuju lokasi untuk proses evakuasi.

"KAI juga telah memberikan layanan service recovery kepada penumpang KA Putri Deli yang perjalanannya terlambat," pungkasnya

Berdasarkan keterangan petugas, kata Anwar, pada saat KA akan melintas di perlintasan, truk bernomor polisi BK 9223 YQ itu menerobos palang pintu perlintasan yang sudah tertutup.

"Truk itu kemudian mengalami mogok di tengah jalur KA sehingga terjadi temperan," tukasnya.