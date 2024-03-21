TNI Ajarkan Shalat dan Mengaji Anak-Anak di Perbatasan RI-Papua Nugini

MERAUKE – Personel Satgas Pamtas Yonif 726/ Tamalatea mengajarkan shalat dan mengaji anak-anak di wilayah perbatasan RI-Papua Nugini. Aksi menebar kebaikan di bulan suci Ramadhan berlangsung di Mesjid Al-Huda Kampung Sipias Bupul 1, Distrik Eligobel, Kabupaten Merauke, Papua, Kamis (21/03/2024).

Selepas Shalat Ashar, Lettu Chk Muh Ilham M, S.H. salah satu perwira dari Pos Kout mengumpulkan anak-anak untuk diajarkan tata cara shalat yang benar. Mulai dari gerakan takbir hingga salam.

Selain itu anak-anak juga belajar membaca Alquran dari mulai mengenalkan huruf-huruf arab.

Memanfaatkan waktu libur sekolah, mereka sangat bersemangat untuk memperdalam agama selama bulan Ramadhan.

Di samping itu, orang tua dari anak-anak ini sangat senang melihat mereka belajar sholat dan mengaji dengan personel Satgas Yonif 726/Tml dari Sulawesi Selatan itu.

Kegiatan ini menjadi sarana pembinaan teritorial oleh Satgas Pamtas Yonif 726/Tml bagi anak-anak generasi muda di wilayah perbatasan, untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan guna membentuk landasan spiritual yang kokoh sebagai modal menjalani kehidupan yang terbaik.

(Salman Mardira)