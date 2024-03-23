Perang Sarung Jelang Sahur, 10 ABG di Pesanggarahan Ditangkap

JAKARTA - Polisi mengamankan 10 orang remaja tanggung, lantaran melakukan aksi perang sarung di tengah malam. Mereka diamankan polisi di kawasan Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

"Ada 10 remaja yang terlibat perang sarung diamankan," ujar Kapolsek Pesanggrahan, Kompol Tedjo Asmoro pada wartawan, Jumat (22/3/2024).

Menurutnya, mereka diamankan pasca polisi menerima informasi tentang viralnya aksi tawuran sarung di kawasan Petukangan. Polisi lantas melakukan pendalaman, yang mana diketahui tawuran sarung itu terjadi dengan sengaja.

"Kejadian tawuran sarung tersebut dilakukan dengan secara disengaja dan melakukan undangan dengan via aplikasi online," tuturnya.