Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Gegara Mabuk, Anak di Makassar Aniaya Ibu Kandungnya hingga Terluka

Abdullah Nicolha , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |01:20 WIB
Gegara Mabuk, Anak di Makassar Aniaya Ibu Kandungnya hingga Terluka
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

MAKASSAR – Seorang pria di Makassar Sulawesi Selatan berinisial F (30) tega menganiaya ibu kandungnya, Nursiah (62) hingga mengalami luka dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Tidak hanya menganiaya ibu kandungnya, pelaku juga mengancam akan menggunakan gergaji besi dan hendak membakar rumah orang tuanya.

Nursiah yang tidak tahan perlakuan kasar, dan tidak beradab anak kandungnya itu pun melapor ke polisi Sektor Rappocini Makassar.

Kepala Kepolisian Sektor Rappocini, Kompol Muh Yusuf mengatakan, F melakukan penganiayaan terhadap ibu kandungnya pada pukul 00.40 Wita, Kamis (21/3/2024) di rumahnya Jalan Rappocini Lr 9, Makassar.

Yusuf mengaku sang pelaku kini telah diamankan oleh polisi. "Pelaku kita amankan di rumahnya. Saat hendak ditangkap dia sempat mencoba melarikan diri dengan sembunyi di plafon rumah," ungkapnya.

Dia menjelaskan kronologi penganiayaan berawal saat korban sedang tidur. Saat itu, pelaku datang dalam kondisi mabuk.

"Korban membuka pintu rumah, kemudian pelaku langsung mengamuk dan memelintir tangan korban, mendorong dada korban, mencekik. Kemudian pelaku mengambil gergaji lalu menjambak rambut pelapor serta mengancam pelapor dengan menggunakan gergaji," bebernya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193020//viral-c2It_large.jpg
2 Bang Jago BKT yang Palak dan Pukuli Pedagang hingga Viral Meringis Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/338/3190535//kasus_pembunuhan_anak_di_ciputat-WSEt_large.jpg
Polisi Ungkap Ayah Banting Bayi di Tangsel Sering Mabuk dan Bermain Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189611//debt_collector-gM1j_large.jpg
Kronologi Lengkap Pengeroyokan 2 Matel di Kalibata Berujung 6 Polisi Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189584//perusakan-8Sfx_large.jpg
Pengendara yang Disetop Matel di Kalibata Ternyata Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189581//pelaku_pengeroyokan-Qad6_large.jpg
5 Fakta Pelaku Pengeroyokan 2 Debt Collector hingga Tewas di Kalibata, 6 Polisi Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189344//pembakaran-1lqv_large.jpg
Detik-Detik Mengerikan, Kesaksian Pedagang di Kalibata saat Warungnya Dibakar OTK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement