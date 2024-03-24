Kronologi Penemuan Jasad Anggota Polres Lampung Tengah di Penginapan

LAMPUNG TENGAH - Briptu SAH (28) menjadi korban pembunuhan pelaku E (17) di salah satu penginapan di Kampung Setia Bakti, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah, Sabtu (23/3/2024).

Kapolres Lampung Tengah, AKBP Andik Purnomo mengatakan, korban pertama kali ditemukan oleh penjaga penginapan bernama Iswanto yang saat itu hendak membersihkan kamar.

Saat itu, Saksi dikagetkan dengan adanya kaki yang menjuntai keluar dari bawah tempat tidur di dalam kamar nomor 04.

"Melihat hal tersebut, saksi pun langsung melaporkan ke pemilik penginapan serta pihak kepolisian," ujar Andik saat dikonfirmasi, Sabtu (23/3) malam.

Setelah menerima informasi tersebut, kata Andik, petugas langsung melakukan olah TKP hingga berhasil menangkap pelaku kurang dari 3 jam setelah kejadian.

"Hasilnya hanya kurun waktu kurang dari 3 jam, pelaku E berhasil kami tangkap di wilayah Kecamatan Seputih Raman saat berusaha kabur membawa mobil milik korban," ungkapnya.