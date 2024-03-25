Bilangnya Mau Antar Pulang, Pemuda Bejat Ini Bawa Kawan Perempuannya ke Kosan dan Diperkosa

MERANGIN - Peristiwa memilukan dialami oleh seorang gadis remaja berinisial YQ (15), saat dirinya niat hendak pulang kerumah orang tuanya, korban mengalami nasib pahit setelah diancam akan dibunuh dan diperkosa oleh AS (21) warga Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin, Jambi.

Kejadian ini bermula pada hari minggu (11/2/2024) sekira pukul 16.00 wib, dimana pada saat itu korban hendak pulang dari Sungai Manau menuju Desa Danau, lalu pelaku yang juga merupakan teman dekat korban berinisiatif akan mengantarkan korban pulang. Namun bukannya mengantarkan pulang ke Desa Danau, korban malah dibawa menuju Kabupaten Kerinci.

Sesampainya di Kerinci, korban langsung dibawa ke kos-kosan oleh pelaku dan setelah itu pelaku langsung mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan sambil mengancam akan membunuh korban jika korban tidak mau melakukan hubungan badan.

Merasa nyawanya terancam, korban hanya bisa menangis dan pasrah ketika Pelaku merudapaksanya.

Terungkapnya kejadian ini setelah korban menceritakan peristiwa yang dialaminya pada hari Jum’at (22/3/2024), kepada orang tuanya. Tak terima anak gadisnya diperkosa dan diancam akan dibunuh, orang tua korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Merangin .

“Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Merangin langsung melakukan penyelidikan dan alhamdulillah pada hari Jum’at itu juga sekira pukul 13.00 Wib pelaku berhasil kita amankan”. Terang Kapolres Merangin AKBP Ruri Roberto Senin (25/3/2024).