Kurir Narkoba Jaringan Malaysia Ditangkap, Dijanjikan Upah Rp30 Juta

ASAHAN - Polisi menangkap seorang tersangka kurir narkoba jaringan Malaysia berinisial MAB saat masuk ke Indonesia melalui perairan Asahan tepatnya di Desa Silah Baru, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

MAB ditangkap bersama barang bukti dua bungkusan berisi sabu dengan berat 1 kilogram.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, mengatakan awalnya personel Polres Asahan menerima laporan bahwa MAB menyelundupkan sabu dari Malaysia menumpang kapal masuk ke Perairan Asahan pada 24 Maret 2024.

"Setelah menerima laporan itu personel melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap MAB. Saat diperiksa didapati barang bukti dua bungkusan berisi narkoba jenis sabu," kata Hadi didampingi Direktur Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Yemi Mandagi, Selasa (26/3/2024).

Hadi menerangkan, tersangka MAB ketika diinterogasi mengaku diperintah seseorang berinisial SUN untuk membawa barang bukti dua bungkus sabu seberat 1 kg dari Malaysia ke Asahan.

"Tersangka MAB dalam menjalankan bisnis haramnya itu mendapat upah sebesar Rp3 juta. Apabila barang bukti narkoba ini sampai ke Aceh akan diberi upah sebesar Rp30 juta," ujarnya.