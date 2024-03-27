Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Profil Antonio Guterres, Sekjen PBB yang Kunjungi Rafah untuk Lindungi Gaza

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |17:33 WIB
Profil Antonio Guterres, Sekjen PBB yang Kunjungi Rafah untuk Lindungi Gaza
Profil Antonio Guterres, Sekjen PBB yang kunjungi Rafah untuk lindungi Gaza (Foto: Reuters)
A
A
A

GAZA - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres menyerukan implementasi segera resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata dalam perang antara Israel dan kelompok Hamas. Dia juga memperingatkan bahwa kegagalan resolusi ini tidak dapat dibenarkan.

Pernyataan disampaikan setelah Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi untuk pertama kalinya sejak dimulainya perang yang menyerukan gencatan senjata segera dalam konflik tersebut, yang dimulai dengan serangan besar-besaran Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober 2023.

Melansir Time of Israel, Resolusi 2728 dianggap tidak mengikat dan diperkirakan tidak berdampak langsung pada pertempuran yang sedang berlangsung di Gaza, karena resolusi Dewan Keamanan sebelumnya yang disahkan dalam konflik lain telah diabaikan.

Perang ini dipicu oleh serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023, ketika sekitar 3.000 teroris menyerbu perbatasan Israel melalui darat, udara dan laut, menewaskan 1.200 orang. Para teroris juga menyandera 253 orang, kebanyakan warga sipil dan orang-orang dari segala usia.

Israel menanggapinya dengan kampanye militer untuk menggulingkan rezim Hamas di Gaza dan membebaskan para sandera, yang sekitar 130 di antaranya masih ditahan.

“Pertempuran di Gaza harus dihentikan sekarang,” kata Guterres. "Para sandera harus segera dibebaskan. Dan kita tidak boleh melupakan gambaran besarnya. Hanya solusi dua negara yang dapat mengakhiri konflik Israel-Palestina secara pasti”.

Resolusi tersebut “menuntut gencatan senjata segera di bulan Ramadhan yang dihormati oleh semua pihak yang mengarah pada gencatan senjata berkelanjutan yang langgeng, dan juga menuntut pembebasan semua sandera segera dan tanpa syarat”.

Resolusi Dewan Keamanan juga “menekankan kebutuhan mendesak untuk memperluas aliran bantuan kemanusiaan dan memperkuat perlindungan warga sipil di seluruh Jalur Gaza dan menegaskan kembali tuntutannya untuk menghilangkan semua hambatan terhadap penyediaan bantuan kemanusiaan dalam skala besar”.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174715/israel-ul7t_large.jpg
Aktivis Malaysia Ungkap Perlakuan Brutal Israel: Kami Minum Air Toilet Selama 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174697/gsf-tszf_large.jpg
Jurnalis Finlandia Mogok Makan, Aktivis Flotilla Dipaksa Lepas Hijab oleh Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/18/3173147/kapal-O2mS_large.jpg
50 Kapal Aktivis Flotilla yang Akan Menembus Blokade Israel Mulai Dekati Jalur Gaza 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172831/kaapal-ikOh_large.jpg
Abaikan Ancaman Israel, 50 Kapal Bantuan Flotilla Terus Bergerak Menuju Gaza 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172356/trump-news_large.jpg
Trump Janji ke Pemimpin Negara Arab Tidak Izinkan Israel Caplok Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172304/kapal-pr7F_large.jpg
Drone Serang Kapal Aktivis Flotilla Menuju Gaza, Italia Kirim Kapal Perang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement