Tim Hukum AMIN : Pilpres 2024 Penuh Kecurangan Melibatkan Jokowi dan Penyelenggara Negara

JAKARTA - Ketua Tim Hukum Nasional Pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Ari Yusuf Amir mengungkapkan Pemilihan Umum (Pemilu) khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 penuh kecurangan melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Ari saat saat membacakan pokok tuntutan pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (27/3/2024).

“Sayangnya dalam praktik proses penyelenggaraan Pemilu di Indonesia khususnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ini justru dinyatakan banyak pihak langsung dengan penuh kecurangan yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan penyelenggara negara lainnya,” kata Ari.

