Tim SAR Gabungan Temukan 4 Korban Tertimbun Longsor Bandung Barat, 2 di Antaranya Anak-Anak

BANDUNG BARAT - Tim SAR Gabungan kembali menemukan jenazah korban tertimbun longsor di Kampung Gintung, RT 03/07, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat pada Selasa 26 Maret 2024.

Awalnya, Tim SAR gabungan menemukan 3 jenazah yakni dua orang anak-anak berjenis kelamin perempuan dan laki-laki, serta seorang perempuan dewasa yang ternyata merupakan ibu dan anaknya di Worksite A

Untuk sang anak berjenis kelamin perempuan ditemukan pukul 11.54 WIB, kemudian anak laki-laki pukul 12.23 WIB, perempuan dewasa pukul 12.56 WIB dan korban yang keempat masih seorang perempuan dewasa.

"Kami informasikan pada hari kedua, tim SAR gabungan telah menemukan 4 orang korban pukul 16.32 WIB," ujar Kepala Kantor SAR Bandung, Hery Marantika saat ditemui di lokasi kejadian, Rabu (27/3/2024).

Total hingga hari kedua pencarian Tim SAR gabungan dari Kantor SAR Bandung, BPBD, TNI/Polri, dan seluruh relawan sudah menemkan empat korban longsor yang tertimbun. Dua korban anak laki-laki dan perempuan serta dua korban perempuan dewasa.

"Untuk penemuannya berbeda waktu ya, pencarian kita bagi tiga sektor. Tapi yang tiga korban dipastikan dalam satu sektor yang sama yaitu sektor A dan yang terakhir mendekati di sektor itu," ujar Hery.