Waspada! Hujan Petir Bakal Guyur DIY Bagian Utara

YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperingatkan agar warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) potensi hujan sedang-lebat yang dapat disertai kilat, petir dan angin kencang di Kota Yogyakarta, Sleman, Gunungkidul bagian Utara dan Kulon Progo bagian Utara di hari ini, Kamis (28/3/2024).

Di pagi hari ada potensi hujan ringan di Bantul bagian Selatan, Kulon Progo bagian Selatan, dan Gunungkidul bagian Selatan. Siang – sore hari berpotensi hujan sedang-lebat di Kota Yogyakarta, Sleman, Gunungkidul bagian Utara dan Kulon Progo bagian Utara.

Kemudian, pada malam hari ada potensi hujan ringan di Bantul bagian Selatan, Kulon Progo, dan Gunungkidul bagian Selatan.

Suhu udara berkisar 23 – 31 °C dengan kelembapan udara 70 – 96 %. Angin bertiup dari Timur Laut – Selatan dengan kecepatan maksimum 20 km/jam. Prakiraan Gelombang Laut di Perairan Yogyakarta berkisar antara *1.25 – 2.5 m atau kategori Sedang.

(Arief Setyadi )