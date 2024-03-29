Heboh Penculikan Anak di Bali, Bule Amerika Ditangkap!

DENPASAR - Pria warga negara asing (WNA) yang viral di media sosial diduga sebagai pelaku penculikan anak telah diamankan aparat Polresta Denpasar. Saat ini, petugas tengah mendalami motif pelaku.

Dalam video amatir merekam seorang WNA berinisial DCB (33) diduga melakukan percobaan penculikan terhadap anak di bawah umur berinisial NPA (8) di kawasan Perumahan Kori Nuansa Ungasan Kuta Selatan Badung.

Peristiwa yang terjadi pada Senin lalu berawal ketika korban bersama sepupunya pergi ke warung melewati rumah pelaku. Korban bertemu dengan pelaku dan mengajak ngobrol, namun korban tak menggubris karena korban tak bisa bahasa Inggris.

Tiba-tiba pelaku menarik korban dan menggendong membawa ke rumahnya dan mengunci pagar rumah. Pelaku sempat mengambil pisau dapur karena takut korban berteriak. Namun, korban berhasil diselamatkan oleh pihak keluarga dengan mendobrak pagar.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan mengatakan, petugas Polresta Denpasar telah mengamankan DCB dan tengah mendalami motif pelaku.

Polisi juga memeriksa kejiwaannya ke rumah sakit serta berkoordinasi dengan pihak konsulat Amerika Serikat (AS).

