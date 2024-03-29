Peristiwa 29 Maret: Bom Bunuh Diri di Moskow Dilakukan 2 Wanita

SEJUMLAH peristiwa pernah terjadi pada 29 Maret dari tahun ke tahun. Dari sejumlah peristiwa yang terjadi pada 29 Maret, tercatat ada menjadi perjalanan penting dan mendunia.

Berdasarkan catatan Wikipedia, sejumlah peristiwa itu diantaranya yakni, pesawat riset antartika tembus ke Merkurius hingga bom bunuh diri di Moskow yang menewaskan puluhan orang.

Berikut ulasan singkat Okezone terkait peristiwa yang pernah terjadi pada 29 Maret dari tahun ke tahun :

1. Pesawat Riset Antariksa Tembus Merkurius

Pesawat riset antariksa milik NASA, Mariner 10 untuk pertama kalinya berhasil terbang melewati Planet Merkurius. Pesawat tersebut diluncurkan pada 3 November 1973 dan berhasil melewati Merkurius pada 29 Maret 1974.

Adapun, tujuan diterbangkannya Mariner 10 yakni untuk mengukur lingkungan Merkurius, atmosfer, permukaan, dan karakteristik tubuh hingga membuat penyelidikan serupa Venus.

Sementara tujuan sekunder yakni, untuk melakukan eksperimen dalam medium antarplanet serta untuk mendapatkan pengalaman dengan gravitasi dual-planet yang akan membantu misi.

2. Presiden ke-10 Amerika Serikat, John Tyler Lahir

29 Maret 1790 merupakan hari kelahiran dari Presiden ke-10 Amerika Serikat (AS), John Tyler. Dia menjadi Presiden kala itu. Presiden bukan karena memenangkan pemilihan, melainkan menggantikan Presiden sebelumnya yang meninggal dunia, yakni William Henry Harrison.

Presiden John Tyler sangat kuat memegang teguh pendapatnya, terutama bila itu menyangkut tentang kebijakan publik. Ia kerap mengerahkan seluruh wewenang kepresidenannya untuk mencapai tujuan yang dia inginkan.