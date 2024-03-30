Memasuki Hari Keenam, Tim SAR Lanjutkan Pencarian Korban Longsor Bandung Barat

BANDUNG - Memasuki hari keenam, Tim SAR gabungan kembali melanjutkan upaya pencarian sisa korban longsor di Kampung Gintung, Cibenda, Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat.

Untuk memulai pencarian sisa korban berjumlah 3 orang pada Jumat 29 Maret 2024 kemarin, Tim SAR gabungan belum berhasil menemukan sisa korban yang terimbun, Sabtu (30/3/2024) pagi.

Pelaksanaan Operasi SAR terhadap bencana tanah longsor ini akan dilakukan lebih intensif. Selain itu, petugas di lapangan harus lebih meningkatkan kewaspadaan dalam melakukan pencarian lantaran jika jenazah korban yang sudah tertimbun beberapa hari ditemukan dapat menularkan bakteri virus. Tim SAR melibatkan PMI bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, puskesmas terkait.