HOME NEWS JABAR

Operasi Pencarian Korban Longsor di Bandung Barat Resmi Dihentikan

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |20:30 WIB
Operasi Pencarian Korban Longsor di Bandung Barat Resmi Dihentikan
Longsor di Bandung Barat (Foto: istimewa/Okezone)
BANDUNG BARAT - Tim Sar Gabungan resmi menghentikan operasi pencarian korban tertimbun longsor di Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat pada Minggu (31/3/2024).

"Hari ini Tim Sar Gabungan atau pelaksanan operasi Sar akan kita hentikan dan akan kita lanjutkan dengan pemantauan," ungkap Kepala Kantor SAR Bandung Hery Marantika di lokasi.

Hery menjelaskan, ada beberapa pertimbangan pihaknya menghentikan proses pencarian meskipun masih ada korban belum ditemukan. Pertama, proses sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) operasi pencarian dilakukan maksimal tujuh hari.

Kemudian pertimbangan lainnya, Tim Sar Gabungan tidak menemukan adanya korban meskipun area pencarian di lokasi longsor sudah diperluas. Bahkan, tim sudah menyisir kawasan sungai namun hasilnya masih nihil.

 BACA JUGA:

"Belum adanya tanda-tanda korban kita temukan selama 7 hari. Area pencarian sudah kita perluas, sektor sudah kita tambah bahkan sampai dengan ada dua tim lagi yang kita sisir sampai ke sungai namun belum ada tanda-tanda korban, itu yang pertama," beber Hery.

 BACA JUGA:

Meski pencarian dihentikan, ujar dia, Tim Sar Gabungan akan tetap melakukan pemantauan. Pihaknya akan selalu berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KBB. "Terus berkoordinasi dengan BPBD selanjutnya akan proses rekonstruksi dari temen-temen BPBD," ucapnya.

Sebelumnya, Tim Sar Gabungan menerima laporan adanya 10 orang yang hilang dalam peristiwa longsor di Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, KBB pada Minggu (24/3/2024) malam. Kemudian Tim Sar Gabungan dari mulai Basarnas, TNI, Polri, BPBD, PMI, relawan dan berbagai unsur lainnya mulai melakukan pencarian.

