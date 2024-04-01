Pemilu Turki, Oposisi Deklarasikan Kemenangan di Istanbul dan Ankara

ANKARA - Partai oposisi utama Turki telah menyatakan kemenangan dalam pemilu berisiko tinggi di kota-kota utama Istanbul dan Ankara.

Ekrem Imamoglu, yang pertama kali menjadi wali kota oposisi di Istanbul pada 2019, mengatakan perayaan itu sangat menyenangkan bagi dirinya.

Setahun setelah Recep Tayyip Erdogan mendapatkan masa jabatan ketiga sebagai presiden, dia bertekad untuk memenangkan kembali kota tempat dia dibesarkan dan menjadi wali kota.

Namun malam itu menjadi milik pihak oposisi yang semakin dekat dengan kemenangan.

Dengan 85% suara dihitung di Istanbul, Imamoglu unggul lebih dari 10 poin dari saingannya dari Partai AK pimpinan Erdogan.

“Saya dapat mengatakan bahwa kepercayaan dan kepercayaan warga terhadap kami telah terbayar,” terang Imamoglu.

“Semuanya akan baik-baik saja,” teriak para pendukung Imamoglu sambil menari diiringi drum dan klarinet di Sarachane, salah satu distrik tertua di Istanbul.

Walikota Istanbul pertama kali menggunakan slogan tersebut ketika ia memenangkan kota tersebut dari partai Erdogan lima tahun lalu. Beberapa spanduk di Sarachane menggunakan slogannya saat ini, "Kecepatan penuh".

“Ini hanya pemilu lokal, namun kemenangan oposisi di kota-kota besar merupakan unjuk kekuatan yang signifikan terhadap partai yang berkuasa,” kata pendukung Imamoglu, Yesim Albayrak, 25, kepada BBC.

Mehmet Bankaci, 27, mengatakan kepada BBC bahwa ada kebutuhan untuk perubahan di Turki. "Jika Imamoglu atau Mansur Yavas menjadi kandidat CHP dalam pemilihan presiden tahun lalu, mereka pasti menang,” ujarnya.