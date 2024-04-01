Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Hendak Buang Sajen, Pria di Malang Ditemukan Tewas

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |19:54 WIB
Hendak Buang Sajen, Pria di Malang Ditemukan Tewas
Foto: istimewa/Okezone
A
A
A

MALANG - Warga Kota Malang yang sempat hilang karena akan membuang sajen ditemukan tewas. Korban atas nama Abdul Aziz Sofi'i (36) warga Jalan Pelabuhan Tanjung Perak, Kelurahan Bakalan Krajan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, yang sempat dinyatakan hilang sejak Rabu 27 Maret 2024, sekitar pukul 19.30 WIB.

Dari informasi yang dihimpun, awalnya korban meninggalkan rumah tanpa berpamitan yang diketahui adiknya, dengan menggunakan sepeda motor Shogun 125 dengan Nopol N 4802 ACL. Sofi'i saat itu berencana hendak membuang sesajen untuk kesembuhan ibunya, yang sedang sakit ditemani oleh sahabatnya bernama Fendik Lestari.

Tetapi sahabatnya tidak mau mengantar ke tempat tujuan ke kawasan Gunung Katu, wilayah Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, karena ada janjian dengan orang lain. Tetapi hingga Kamis (28/3/2024) ternyata keberadaan Sofi'i, belum juga kembali ke rumah.

Bahkan kakak korban sempat menghubungi adiknya tetapi tidak bisa ditelpon, karena ponselnya tidak aktif. Selanjutnya sang kakak menghubungi sahabat korban Fendi Lestari, hingga akhirnya dinyatakan hilang dan melaporkan ke Polsek Sukun.

Sementara itu, Kapolsek Wagir AKP Ronny Margas saat dikonfirmasi awak media membenarkan terkait penemuan jenazah warga Kelurahan Bakalankrajan, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Korban ditemukan tewas, sekitar pukul 12.30 WIB, di kawasan Gunung Katu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.

”Benar, jenazah korban ditemukan warga sekitar dalam kondisi tertelungkup dan masih memakai pakaian lengkap,” kata AKP Ronny, Senin petang (1/4/2024) dikonfirmasi pada wartawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Polsek Wagir Sesajen Mayat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement