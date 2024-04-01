Hendak Buang Sajen, Pria di Malang Ditemukan Tewas

MALANG - Warga Kota Malang yang sempat hilang karena akan membuang sajen ditemukan tewas. Korban atas nama Abdul Aziz Sofi'i (36) warga Jalan Pelabuhan Tanjung Perak, Kelurahan Bakalan Krajan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, yang sempat dinyatakan hilang sejak Rabu 27 Maret 2024, sekitar pukul 19.30 WIB.

Dari informasi yang dihimpun, awalnya korban meninggalkan rumah tanpa berpamitan yang diketahui adiknya, dengan menggunakan sepeda motor Shogun 125 dengan Nopol N 4802 ACL. Sofi'i saat itu berencana hendak membuang sesajen untuk kesembuhan ibunya, yang sedang sakit ditemani oleh sahabatnya bernama Fendik Lestari.

Tetapi sahabatnya tidak mau mengantar ke tempat tujuan ke kawasan Gunung Katu, wilayah Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, karena ada janjian dengan orang lain. Tetapi hingga Kamis (28/3/2024) ternyata keberadaan Sofi'i, belum juga kembali ke rumah.

Bahkan kakak korban sempat menghubungi adiknya tetapi tidak bisa ditelpon, karena ponselnya tidak aktif. Selanjutnya sang kakak menghubungi sahabat korban Fendi Lestari, hingga akhirnya dinyatakan hilang dan melaporkan ke Polsek Sukun.

BACA JUGA: Heboh Penemuan Mayat Pria Kaki dan Tangan Terikat di Sungai Pasipatan OKUT

Sementara itu, Kapolsek Wagir AKP Ronny Margas saat dikonfirmasi awak media membenarkan terkait penemuan jenazah warga Kelurahan Bakalankrajan, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Korban ditemukan tewas, sekitar pukul 12.30 WIB, di kawasan Gunung Katu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.

”Benar, jenazah korban ditemukan warga sekitar dalam kondisi tertelungkup dan masih memakai pakaian lengkap,” kata AKP Ronny, Senin petang (1/4/2024) dikonfirmasi pada wartawan.