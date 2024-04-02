Gerombolan Monyet Kuasai Kota Populer di Thailand, Meneror Wisatawan

THAILAND - Sebuah kota populer di Thailand telah dikuasai oleh sekelompok monyet yang meneror wisatawan.

Penduduk setempat mengatakan primata tersebut menyebabkan polisi membawa ketapel dan senjata pembius untuk mengusir hewan 'berbahaya' tersebut. Mereka menghadapi serangan kera agresif di kota Lopburi, sebelah utara ibu kota Bangkok. Kota ini terkenal dengan populasi monyetnya yang di luar kendali.

Monyet-monyet tersebut diketahui kerap melompat ke dalam mobil dan mencuri makanan dari bisnis lokal dan pengunjung serta merusak properti. Gambar yang muncul menunjukkan dua petugas polisi berkeliling kota dengan sepeda motor sambil menembakkan batu-batu kecil ke arah primata yang berbahaya.

Mayor Jenderal Polisi Apirak Wechkanchana, Komandan Kepolisian Provinsi Lopburi diinstruksikan untuk membentuk unit khusus untuk memerangi monyet liar yang agresif.

"Saya menyadari potensi bahaya dari monyet. Mereka sudah mulai menimbulkan ancaman bagi wisatawan dan penduduk lokal. Ketapel yang sekarang dibawa oleh petugas kami akan membantu mengancam monyet bila diperlukan. Dalam kebanyakan kasus, mereka hanya perlu untuk menggunakan ketapel sebagai pencegah, mereka tidak perlu menggunakan benda untuk menyerang monyet,” terang Jenderal Apirak, dikutip The Mirror.

Polisi hanya diperbolehkan menggunakan ketapel jika tidak ada cara lain untuk mengendalikannya. Polisi juga diminta menghentikan pencurian atau perusakan oleh monyet.