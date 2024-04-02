Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gerombolan Monyet Kuasai Kota Populer di Thailand, Meneror Wisatawan

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |18:46 WIB
Gerombolan Monyet Kuasai Kota Populer di Thailand, Meneror Wisatawan
Kota populer di Thailand dikuasai oleh gerombolan monyet yang meneror wisatawan (Foto: Anadolu Agency)
A
A
A

THAILAND - Sebuah kota populer di Thailand telah dikuasai oleh sekelompok monyet yang meneror wisatawan.

Penduduk setempat mengatakan primata tersebut menyebabkan polisi membawa ketapel dan senjata pembius untuk mengusir hewan 'berbahaya' tersebut. Mereka menghadapi serangan kera agresif di kota Lopburi, sebelah utara ibu kota Bangkok. Kota ini terkenal dengan populasi monyetnya yang di luar kendali.

Monyet-monyet tersebut diketahui kerap melompat ke dalam mobil dan mencuri makanan dari bisnis lokal dan pengunjung serta merusak properti. Gambar yang muncul menunjukkan dua petugas polisi berkeliling kota dengan sepeda motor sambil menembakkan batu-batu kecil ke arah primata yang berbahaya.

Mayor Jenderal Polisi Apirak Wechkanchana, Komandan Kepolisian Provinsi Lopburi diinstruksikan untuk membentuk unit khusus untuk memerangi monyet liar yang agresif.

"Saya menyadari potensi bahaya dari monyet. Mereka sudah mulai menimbulkan ancaman bagi wisatawan dan penduduk lokal. Ketapel yang sekarang dibawa oleh petugas kami akan membantu mengancam monyet bila diperlukan. Dalam kebanyakan kasus, mereka hanya perlu untuk menggunakan ketapel sebagai pencegah, mereka tidak perlu menggunakan benda untuk menyerang monyet,” terang Jenderal Apirak, dikutip The Mirror.

Polisi hanya diperbolehkan menggunakan ketapel jika tidak ada cara lain untuk mengendalikannya. Polisi juga diminta menghentikan pencurian atau perusakan oleh monyet.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035646/polisi-thailand-sebut-keracunan-sianida-membunuh-6-warga-asing-di-hotel-bangkok-termasuk-tersangka-yRJNK962zf.jpg
Polisi Thailand Sebut Keracunan Sianida Membunuh 6 Warga Asing di Hotel Bangkok, Termasuk Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035543/dongkrak-industri-pariwisata-thailand-umumkan-bebas-visa-ke-93-negara-XgCfEs8oO4.jpg
Dongkrak Industri Pariwisata, Thailand Umumkan Bebas Visa ke 93 Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035487/misteri-menyelimuti-kematian-6-warga-asing-di-hotel-grand-hyatt-bangkok-odL9bB28y1.jpg
Misteri Menyelimuti Kematian 6 Warga Asing di Hotel Grand Hyatt Bangkok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035446/6-warga-asing-ditemukan-tewas-di-hotel-bangkok-pm-thailand-perintahkan-penyelidikan-PsUfGm4hbJ.jpg
6 Warga Asing Ditemukan Tewas di Hotel Bangkok, PM Thailand Perintahkan Penyelidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/18/3020675/korsleting-listrik-kebakaran-pasar-terkenal-bangkok-bunuh-1-000-hewan-dan-hanguskan-100-toko-cx7vWwYvCi.jpg
Korsleting Listrik, Kebakaran Pasar Terkenal Bangkok Bunuh 1.000 Hewan dan Hanguskan 100 Toko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/18/3014836/mantan-pm-thailand-thaksin-shinawatra-akan-didakwa-atas-penghinaan-terhadap-kerajaan-pEjbp0qYIh.JPG
Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Akan DIdakwa Atas Penghinaan Terhadap Kerajaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement