Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pemuda di Jambi Diduga Dikeroyok Anggota Club Mobil hingga Bonyok

Azhari Sultan , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |09:15 WIB
Pemuda di Jambi Diduga Dikeroyok Anggota Club Mobil hingga Bonyok
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAMBI - Seorang pemuda diduga dikeroyok geng mobil di kawasan Jalan A Yani, Telanaipura, Kota Jambi. Akibatnya, pria yang bernama M Arsyad Ramzi (25), mengalami luka-luka sangat serius di bagian kepala hingga tak sadarkan diri.

Tidak hanya itu, korban juga dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher.

Salah seorang saksi yang ikut bersama korban berinisial J mengatakan, saat itu korban sedang berada di sebuah cafe di Kota Jambi. Kemudian, antara korban dan pelaku ada janjian untuk bertemu di kawasan TKP tersebut.

Entah apa yang terjadi, terjadilah perkelahian duel antara korban dengan pelaku. Sedangkan rekan-rekan dari pelaku terlihat tidak ada ikut campur.

"Setelah beberapa saat terjadi perkalian satu lawan satu, kemudian rekan dari pelaku secara tiba-tiba membantunya," ujar saksi, Selasa (2/4/2024).

Tidak hanya itu, sambungnya, rekan pelaku tersebut menginjak kepala korban sebanyak 3 kali. "Saat itulah terjadinya pengeroyokan," ungkap J lagi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108//mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176093//mayat-8vB7_large.jpg
Tragis! Pria Tewas di Jalan Raya Hankam Bekasi, Ada Luka Tusuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009//penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/340/3170946//perindo-0rxD_large.jpg
Perjuangan Legislator Perindo Berbuah Hasil, Jalan Rusak di Merangin Jambi Segera Diperbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163739//viral-p27Z_large.jpeg
Utang Sudah Lunas, Dua Wanita Cantik Babak Belur Dikeroyok Debt Collector di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/340/3163697//drumband-BMp7_large.jpg
Duh! Siswa Drumband HUT Ke-80 RI di Jambi Menangis Sesenggukan, Aksinya Dihentikan Gegara Kejutan Ultah Istri Camat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement