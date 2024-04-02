Pemuda di Jambi Diduga Dikeroyok Anggota Club Mobil hingga Bonyok

JAMBI - Seorang pemuda diduga dikeroyok geng mobil di kawasan Jalan A Yani, Telanaipura, Kota Jambi. Akibatnya, pria yang bernama M Arsyad Ramzi (25), mengalami luka-luka sangat serius di bagian kepala hingga tak sadarkan diri.

Tidak hanya itu, korban juga dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher.

Salah seorang saksi yang ikut bersama korban berinisial J mengatakan, saat itu korban sedang berada di sebuah cafe di Kota Jambi. Kemudian, antara korban dan pelaku ada janjian untuk bertemu di kawasan TKP tersebut.

Entah apa yang terjadi, terjadilah perkelahian duel antara korban dengan pelaku. Sedangkan rekan-rekan dari pelaku terlihat tidak ada ikut campur.

"Setelah beberapa saat terjadi perkalian satu lawan satu, kemudian rekan dari pelaku secara tiba-tiba membantunya," ujar saksi, Selasa (2/4/2024).

Tidak hanya itu, sambungnya, rekan pelaku tersebut menginjak kepala korban sebanyak 3 kali. "Saat itulah terjadinya pengeroyokan," ungkap J lagi.