HOME NEWS NASIONAL

Ini Cara Propam Polri Bangun Sinergitas Bersama Media di Bulan Ramadhan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |00:58 WIB
Ini Cara Propam Polri Bangun Sinergitas Bersama Media di Bulan Ramadhan
Propam Polri bagikan takjil ke pengendara (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Divisi Propam Polri bersama para jurnalis membagikan takjil berbuka puasa di perempatan lampu merah Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan.

Para anggota baret biru muda ini bersama wartawan berdiri di lampu merah membagikan takjil ke pengendara motor dan mobil berupa nasi bungkus dan makanan ringan.

Kasubbagsumda Bagrenmin DivPropam Polri, AKBP Harto Agung Cahyono mengatakan, kegiatan sosial berbagi takjil di bulan penuh berkah ini merupakan inisiasi Kadiv Propam Polri, Irjen Syahardiantono. Selama bulan ramadhan, Divisi Propam Polri membagikan nasi bungkus kepada masyarakat.

"Jadi atas perintah bapak Kadiv Propam, di bulan penuh keberkahan ini kami setiap hari keliling ke wilayah di Jakarta Selatan untuk membagikan 200 nasi bungkus dan takjil kepada masyarakat, seperti tukang parkir, kaum duafa untuk berbuka puasa," kata Harto, Selasa (2/4/2024).

Kegiatan bagi takjil pertama kali ini bersama wartawan ini kata Harto bentuk sinergitas antara Polri dan media. Dirinya berharap masyarakat juga merasakan kehadiran Polri yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat.

"Tidak hanya sebagai pembina pengawas profesi, Propam juga memiliki ruang gerak memberi manfaat kepada masyarakat," ucapnya.

(Awaludin)

      
