HOME NEWS INTERNATIONAL

Apakah Inggris Mendukung Israel?

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |17:35 WIB
Apakah Inggris Mendukung Israel?
Apakah Inggris mendukung Israel?
INGGRIS - Inggris terus mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri dari Hamas dengan menyerukan pemulangan lebih dari 100 sandera yang masih ditahan di Gaza.

Perdana Menteri (PM) Inggris dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris telah menyampaikan niatan itu dan akan terus melakukannya. Inggris juga menegaskan warga sipil harus dilindungi.

Mengutip New Arab, meskipun Amerika Serikat (AS) menentang dua resolusi gencatan senjata berturut-turut di Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB (UNGA) selama perang Gaza di Israel, Inggris tidak mendukung kedua resolusi tersebut, yang menunjukkan bahwa resolusi tersebut sangat sejalan dengan Washington.

Ini agak mengisolasi Inggris dari negara-negara Eropa lainnya, termasuk Irlandia, Prancis, Spanyol, dan Belgia, serta sekutu Inggris, Kanada dan Australia, yang semuanya mendukung inisiatif gencatan senjata Majelis Umum PBB baru-baru ini.

Meskipun beberapa negara Eropa, seperti Jerman, mendukungnya . Majelis Umum tidak mendukung usulan tersebut, Jenderal PBB dan negara lain seperti Austria malah menentangnya, London tampak semakin terkucil dari Amerika Serikat dan Israel di dunia internasional karena perang berikutnya.

Setelah serangan Hamas dan penyanderaan pada tanggal 7 Oktober 2023, London, bersama dengan negara-negara Barat lainnya, menyatakan "dukungan tegas" untuk Israel dan mengirimkan sumber daya angkatan laut dan militer untuk mempertahankannya jika terjadi perang regional.

Halaman:
1 2
      
