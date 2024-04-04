Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ustadz di Pandeglang Dikeroyok, Abuya Muhtadi Turun Tangan

Fariz Abdullah , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |02:06 WIB
Abuya Muhtadi (Foto : MPI)
SEORANG ustadz asal Pandeglang, Banten, bernama Muhyi dikeroyok sekelompok massa yang diduga pegawai bank keliling. Peristiwa itu viral di media sosial.

Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa tersebut:

1. Ormas Gelar Sweeping

Atas kejadian tersebut, sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) melakukan sweeping dan membalas perbuatan mereka.

Padahal satu pegawai Bank Keliling sudah diamankan pihak kepolisian dan tengah menjalani pemeriksaan.

2. Abuya Muhtadi Turun Tangan

Ulama Kharismatik Banten, Abuya Muhtadi di Mapolres Pandeglang akhirnya angkat bicara. Dia meminta agar seluruh masyarakat untuk tenang dan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian.

"Mohon jangan ikut-ikutan nanti pada bonyok, pada bonyok. Keamanan apapun saya punya organisasi RPM (Relawan Pencegahan Maksiat)," kata Abuya di Mapolres Pandeglang, dikutip, Rabu (3/4/2024).

"Sudah jangan ada apa-apa, malu. Karena Pandeglang itu khusus daerah Islam, Islami kok masyarakatnya," tambah dia.

