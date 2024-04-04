Advertisement
HOME NEWS JABAR

2 Kendaraan Terperosok Longsor, Tol Bocimi Berisiko Digunakan Arus Mudik Lebaran

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |11:53 WIB
2 Kendaraan Terperosok Longsor, Tol Bocimi Berisiko Digunakan Arus Mudik Lebaran
Tol Bocimi/Foto: Okezone
JAKARTA - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) melakukan evaluasi pasca longsor di Kilometer (KM) 67 Tol Bogor, Ciawi, Sukabumi (Bocimi), Rabu (3/4) malam.

Longsor tersebut mengakibatkan kerusakan hampir satu ruas jalan sehingga berisiko untuk digunakan arus mudik dan balik Lebaran 2024.

“Terkait dengan kerusakan longsor di Bocimi, memang kita sudah mengevaluasi ke sana dan memang agak berat kerusakannya karena ini hampir satu ruas jalan ya,” kata Anggota BPJT Unsur Pemangku Kepentingan, Sony Sulaksono Wibowo di KM 29 Posko Command Center Korlantas, Kamis (4/4/2024).

Akibat longsor, Sony mengatakan perbaikan membutuhkan waktu 2 sampai 3 bulan. Oleh karena itu, BPJT mengatakan terlalu beresiko jika digunakan untuk arus mudik dan balik Lebaran.

“Dan ini kalau kita paksakan perbaikan untuk kegiatan mudik dan balik, saya kira terlalu riskan,” katanya.

“Jadi kemungkinan besar kalau pengalaman dari longsor-longsor yang sebelumnya, itu mungkin bisa 2-3 bulan baru bisa diselesaikan ya,” sambung Sony.

Halaman:
1 2 3
      
