INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Dramatis! Evakuasi Minibus Terperosok Longsor Tol Bocimi, 2 Kali Putus Tali

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |19:50 WIB
Dramatis! Evakuasi Minibus Terperosok Longsor Tol Bocimi, 2 Kali Putus Tali
Evakuasi mobil yang terperosok longsor Tol Bocimi berlangsung dramatis (Foto: MPI)
A
A
A

SUKABUMI - Tim evakuasi gabungan berhasil mengangkat Daihatsu Xenia berplat nomor F 1523 IL yang terperosok lubang akibat longsor di jalan tol Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi) KM 64 arah Sukabumi, pada Kamis (4/4/2024) sekira pukul 13.00 WIB siang.

Tim gabungan tersebut terdiri dari Resimen I Brimob Kedunghalang, tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Sukabumi, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sukabumi, Kementerian PUPR dan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT).

Kasubditwal dan PJR Ditgakkum Korlantas Polri, Kombes Pol Faizal mengalami, proses evakuasi selama 2 jam, mulai pukul 11.00 WIB dan baru berhasil mengangkat kendaraan minibus yang terperosok sekira pukul 13.00 WIB.

"Kesulitan selama evakuasi, yang pertama itu tanahnya bergerak terus, labil. Berapa kali (terjadi) pergerakan dan kita berhenti (proses evakuasi) karena teman-teman dari Brimob tidak akan mengambil resiko apabila tanahnya masih labil," ujar Faizal kepada MNC Portal Indonesia.

Beberapa kendala lain juga, lanjut Faizal, dengan adanya insiden tali karmantel yang digunakan sebagai pengikat badan kendaraan untuk ditarik ke atas dari tebing yang longsor, mengalami 2 kali putus akibat tidak kuat menopang beban yang akan diangkatnya.

"Karena curam dan kedalamannya mencapai 100 meter (dari atas jalan tol Bocimi) yang ditarik ke atas. Dari dalam kendaraan, sudah kita cek ada sebuah koper milik dari yang punya kendaraan, sudah kita bongkar dan kita catat, kemudian ada juga beberapa barang-barang lainnya," ujar Faizal.

Halaman:
1 2
      
