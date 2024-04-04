Sadis! Suami di Cirebon Bakar Istrinya hingga Alami Luka Parah

CIREBON - Sadis seorang suami di Desa Pangkalan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon tega membakar istrinya sendiri, dengan bensin saat berada di dalam kamar rumahnya. Belum diketahui pasti penyebab pembakaran tersebut.

Berdasarkan informasi dari warga sekitar peristiwa mengenaskan tersebut, terjadi di kediaman korban. Dimana korban saat itu berada di dalam kamar tidurnya, secara tiba-tiba pelaku dengan inisial AB yang tak lain merupakan suaminya sendiri membakar korban. Setelah korban terbakar, kemudian pelaku keluar dari pintu belakang dan berteriak minta tolong ke warga dan langsung melarikan diri.

“Terjadinya siang hari, saya sedang buka warung, tiba-tiba suami korban teriak-teriak minta tolong. Sontak mendengar teriakan itu saya langsung lari ke dalam rumah, ternyata korban dalam kondisi terbakar,“ kata Dartina saat dimintai keterangan, Kamis (4/4/2024).

Begitu dirinya masuk ke dalam rumah, lanjut Dartina. Ia melihat sekujur tubuh korban terbakar, sontak ia langsung menyiram dan mendekati korban dengan sejumlah pakaian. Setelah api padam, korban langsung dilarikan ke Puskesmas terdekat dan dirujuk ke RS Mitra Plumbon.

“Itu korban saat itu berdiri didekat pintu dalam kondisi terbakar cukup parah, saya langsung siram dengan air. Namun, belum padam, kemudian dengan sejumlah pakaian basah baru bisa padam, “katanya.

Saat ditanya, suami korban kemana? Dijelaskan Dartina, ia tidak mengetahui suami korban lari kemana. Pasalnya usai meminta tolong pelaku melarikan diri.