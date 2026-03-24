Dilarang Lewat Tol saat Arus Balik, Truk dan Bus Padati Jalur Pantura Cirebon

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |18:35 WIB
Dilarang Lewat Tol saat Arus Balik, Truk dan Bus Padati Jalur Pantura Cirebon
Truk dan Bus Padati Jalur Pantura Cirebon/Okezone
CIREBON - Lonjakan kendaraan besar mewarnai arus balik Lebaran di jalur arteri Pantura, Kota Cirebon, Jawa Barat, Selasa (24/3/2026). Akibatnya terjadi kemacetan di sejumlah ruas jalan.

Pantauan Okezone, truk dan bus mulai ramai melintas baik dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta maupun sebaliknya.

Kondisi ini dipicu oleh kebijakan pembatasan kendaraan sumbu tiga yang tidak diperbolehkan melintas di jalan tol selama periode arus balik Lebaran, kecuali untuk kendaraan logistik tertentu.

Akibatnya, kendaraan besar seperti truk non-logistik dan bus antar kota dialihkan ke jalur arteri Pantura, sehingga meningkatkan volume kendaraan berat di ruas tersebut.

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon hingga Selasa (24/3/2026) pukul 16.00 WIB, terdapat 184 angkutan barang besar dari Jawa Tengah menuju Jakarta yang melintasi Jalur Pantura.

Kepadatan kendaraan besar di Jalur Pantura ini terjadi seiring masih larangan bagi kendaraan sumbu 3 melintasi jalur tol selama arus balik Lebaran hingga Minggu (29/3/2026) mendatang.

 

