Arus Balik Lebaran, Contraflow 2 Lajur Diterapkan di Tol Jakarta-Cikampek

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |18:26 WIB
Arus Balik Lebaran, Contraflow 2 Lajur Diterapkan di Tol Jakarta-Cikampek
Contraflow 2 Lajur Diterapkan di Tol Jakarta-Cikampek
JAKARTA  - Polri menerapkan rekayasa lalu lintas berupa contraflow dua lajur di KM 70-KM 47 ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Selasa (24/3/2026). Sebelumnya, contraflow di ruas jalan tol ini hanya diterapkan satu lajur.

Pelaksanaan penerapan rekayasa lalu lintas ini dilakukan menyusul one way nasional yang diterapkan Korlantas Polri di KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung-KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama.

Hal ini untuk mengantisipasi meningkatnya volume arus balik kendaraan yang menuju kawasan DKI Jakarta.

"Selasa 24 Maret 2026 pukul 16.45, saat ini diberlakukan contraflow dua lajur dari KM 70-KM 47 Tol Jakarta-Cikampek," tulis akun Instagram Korlantas Polri, seperti dikutip Okezone.

Penerapan kebijakan ini akan disesuaikan dengan kondisi di volume arus lalu lintas di lapangan sesuai diskresi kepolisian.

 

