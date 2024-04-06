Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Antusias Pemudik Motor Asal Cikarang, Rela Bonceng 3 ke Sumedang Selama 5 Jam

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |10:41 WIB
Pemudik gunakan motor (foto: dok ist)
Pemudik gunakan motor (foto: dok ist)
A
A
A

KARAWANG - Puncak arus mudik 2024 diprediksi terjadi hari ini, Sabtu, 6 April 2024. Volume kendaraan di kawasan Cikampek, Karawang, Jawa Barat pun mulai meningkat.

Berdasarkan pantauan, jalur pemudik baik di tol maupun arteri Cikampek dipadati kendaraan sejak Jum'at (5/4/2024) malam.

Namun, arus lalu lintas masih terbilang kondusif lantaran penerapan rekayasa jalan di beberapa titik kemacetan.

Kepada MNC Portal Indonesia, pemudik motor asal Cikarang, Agus (42), membagikan kisahnya di perjalanan.

Dia memboyong anak dan istrinya pulang kampung menggunakan sepeda motor menuju Sumedang via Pantura.

"Dari Cikarang mau ke Sumedang, perjalanan 5 jam, dari rumah jam 05.00 WIB. Iya bertiga sama anak istri," ujar Agus, Sabtu (6/4/2024).

Agus mengaku belum menemui kendala lalu lintas selama di perjalanan. Sejatinya, mudik menggunakan motor sudah menjadi tradisi Agus dan sang istri untuk mengunjungi keluarga di kampung halaman.

"Kalau sekarang Alhamdulillah lancar, nggak ada penutupan jalan. Udah tradisi tahunan sama keluarga, ini mau ke rumah mertua di Sumedang. Persiapan paling bawa makanan ringan buat oleh-oleh lah. Rencana disana paling seminggu," tuturnya.

