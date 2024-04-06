Cidahu Kuningan Geger, Pria Ditemukan Tewas dengan Leher Tergorok di Dalam Mobil

BANDUNG - Warga Jalan Raya Desa Jatimulya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan geger. Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah dengan leher tergorok di dalam mobil pada Kamis (4/4) malam.

Korban diduga dibunuh. Dari hasil olah TKP, diketahui korban berada di kursi kemudi. Selain luka di leher, terdapat pula sejumlah sayatan di bagian lengan. Namun untuk memastikan dugaan itu, polisi masih menyelidiki kasus ini.

Jasad pria tersebut ditemukan pertama kali oleh pedagang keliling yang sedang melintas di Jalan Raya Desa Jatimulya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, Aparat pemerintah setempat yang mendapat informasi, langsung melaporkannya ke pihak kepolisian.

Anggota Inafis dan penyidik Satreskrim Polres Kuningan yang menerima laporan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Pintu mobil Ford berwarna merah dengan berpelat nomor polisi (nopol) B 1624 UME harus dibuka secara paksa karena terkunci dari dalam.

Polisi pun mendapatkan identitas melalui SIM. Pria tersebut bernama Reffan Gani (29). Beberapa barang bukti pun diamankan seperti handphone (HP) dan sebilah pisau berlumuran darah.

Kapolres Kuningan AKBP Willy Andrian mengatakan, penyidik melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut, termasuk dugaan tindak pidana pembunuhan.

"Yang jelas, benar ada luka sobek di leher korban. Semoga kasus ini segera terungkap," kata Kapolres Kuningan dikonfirmasi wartawan, Sabtu (6/4/2024).