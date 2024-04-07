Gempa M5,2 Guncang Dompu NTB, Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) RI melaporkan gempa bumi berkekuatan 5,2 magnitudo mengguncang wilayah Tenggara Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Minggu (7/4/2024) malam ini.

"Magnitudo: 5.2, Kedalaman: 10 km, 07 Apr 2024 21:57:19 WIB, Koordinat: 8.99 LS-118.52 BT (51 km Tenggara DOMPU-NTB)," cuit laman X @infoBMKG.

BMKG memastikan gempa bumi tidak berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah NTB dan sekitarnya.

"Tidak berpotensi tsunami," jelasnya.

Hingga berita ini ditayangkan belum diketahui dampak gempa bumi yang dihasilkan terhadap bangunan dan infrastruktur lainnya.

(Fakhrizal Fakhri )