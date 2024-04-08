4 Fakta Sekeluarga Tewas Ditabrak Truk Tangki, Begini Kronologinya

BANDUNG - Sebanyak tiga orang yang merupakan satu keluarga tewas seketika seusai sepeda motor yang mereka tumpangi ditabrak truk tangki di Jalan Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB) Minggu (7/4/2024) dini hari.

Berikut sejumlah fakta terkait kecelakaan tersebut:

1. Polisi Kumpulkan Informasi

Kasat Lantas Polres Cimahi AKP Adhi Prasidya Danahiswara membenarkan kecelakaan maut yang menewaskan tiga orang satu keluarga tersebut.

"Iya benar (terjadi kecelakaan di Jalan Citatah, Cipatat). Tiga MD (meninggal dunia)," kata Kasatlantas Polres Cimahi saat dikonfirmasi wartawan.

AKP Adhi Prasidya Danahiswara menyatakan, petugas belum dapat menyimpulkan ketiga korban pemudik atau bukan. Petugas masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan informasi terkait para korban.

2. Jadi Tontotan Warga

Petugas juga melakukan pengaturan lalu lintas yang sempat tersendat pascakecelakaan. Kecelakaan itu menjadi tontonan warga yang melintasi di lokasi kejadian.

"Untuk pemudik atau enggaknya, kami belum bisa kasih info," ujar AKP Adhi Prasidya Danahiswara.

3. Dua Dewasa dan Satu Anak

Berdasarkan pemeriksaan petugas, ketiga jasad tersebut masing-masing satu pria dewasa, satu perempuan dewasa, dan satu anak-anak.

"Ketiganya merupakan satu keluarga," tutur Kasatlantas Polres Cimahi.