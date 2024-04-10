Tradisi Idul Fitri di Malaysia, Lelaki Pakai Baju Melayu dan Wanita Kenakan Baju Kurung

MALAYSIA - Idul Fitri, yang juga dikenal sebagai "Hari Raya Aidilfitri" di Malaysia, adalah perayaan Islam yang menandai berakhirnya puasa Ramadhan.

Umat Islam di seluruh Malaysia akan menyambut Idul Fitri pada hari ini, Rabu (10/4/2024). Hal ini diumumkan pemerintah melalui siaran langsung televisi lokal yang dilanjutkan di Kuala Lumpur pada Selasa (9/4/2024).

Penjaga Agung Raja Tan Sri Syed Danial Syed Ahmad mengatakan pernyataan itu disampaikan dalam rangka menyempurnakan perintah Yang Mulia Raja yang ditandatangani Pertuan Agong, setelah disetujui oleh Yang Mulia Raja.

Penetapan tanggal Idul Fitri 2024 diambil setelah dilakukan observasi bulan di 29 lokasi Tanah Air pada Selasa (9/4/2024) malam.

Seperti negara lainnya, Malaysia juga memiliki tradisi unik saat perayaan Idul Fitri. Sehari sebelum Idul Fitri yang ramai bagi umat Islam secara global, orang-orang mendekorasi rumah mereka dengan lampu dan ornamen.

Beberapa hari menjelang Idul Fitri, jalan raya Malaysia dari utara hingga selatan mengalami kemacetan parah akibat "Hari Raya Eksodus". Ini adalah tradisi saat warga Malaysia melakukan perjalanan kembali ke kampung halaman mereka atau mudk untuk merayakan festival bersama keluarga mereka.